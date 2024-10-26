津巴布韋總統呼籲美西方取消制裁

中評社北京10月26日電／據新華社報導，津巴布韋總統姆南加古瓦24日在首都哈拉雷發表講話，呼籲美西方國家取消制裁。



10月25日是南部非洲發展共同體（南共體）設立的“南共體反制裁日”，姆南加古瓦24日在總統府發表講話說，今年8月，他正式成為南共體輪值主席。“南共體和津巴布韋共同呼籲立即無條件取消這些毫無道理的殘酷制裁，這些制裁違反了國際法和《聯合國憲章》的基本原則。”姆南加古瓦說。



姆南加古瓦表示，美西方對津巴布韋的制裁破壞了南共體實現區域一體化和可持續發展的努力。制裁不僅傷害了津巴布韋人民，也傷害了南共體地區乃至整個非洲。



由於殖民時期的歷史原因，津巴布韋大部分土地一直掌握在當地白人農場主手中。2000年，津政府開始推行土地改革，將白人農場主的土地收歸國有並分發給無地的黑人。這一舉措引發美英等西方國家對津巴布韋實施長達20多年的經濟制裁。2019年，南共體將每年10月25日設為“南共體反制裁日”。



今年3月，美國總統拜登簽署一項行政命令，終止美國此前對津巴布韋實施20多年的制裁。美國財政部外國資產控制辦公室同日宣布，對包括津巴布韋總統姆南加古瓦、副總統奇溫加在內的11名個人和3個實體實施制裁。