中老鐵路：“黃金通道”作用凸顯

中評社北京10月26日電／據新華社報導，北起中國昆明，南抵老撾萬象，全長1035公里的中老鐵路，在中國和東盟間構建起一條便捷的“黃金通道”，自2021年12月3日開通以來，促進了沿線客貨高效往來，實現人享其行、貨暢其流，成為造福沿線民眾的幸福路、發展路、友誼路。



一列列飛馳的動車，帶來八方的旅客。今年國慶節期間，雲南省西雙版納傣族自治州游人如織。傣味美食、雨林徒步、河穀漂流……花樣百出的玩法、豐富多彩的體驗吸引旅客慕名而至。



“越來越多馬來西亞、泰國、老撾等東南亞國家的旅客，乘坐中老鐵路入境中國，到西雙版納旅遊。”西雙版納任達國際旅行社有限公司副總經理陳雲婭說，這條鐵路架起一座中國與周邊國家交流的橋梁。



為進一步滿足各國旅客乘坐中老鐵路旅客列車跨境旅行的需求，今年4月13日，中老兩國鐵路部門在中國西雙版納至老撾琅勃拉邦兩大旅遊城市之間，增開國際旅客列車1對，旅客乘火車可實現兩地間當日往返。



今年前三季度，中老鐵路累計發送跨境旅客17.7萬人次，旅客來源已覆蓋100多個國家和地區。



依托中老鐵路，中國製造的機電產品、農產品以及老撾、泰國的天然橡膠、熱帶水果等“雙向奔赴”，有力促進了沿線經貿往來。昆明海關統計數據顯示，自中老鐵路通車運營以來，截至今年9月，中老鐵路進出口貨物突破1000萬噸，貨值超400億元。



在昆明市城郊的中鐵聯集昆明中心站內，大卡車來回穿梭，集裝箱集結、吊裝、分撥等作業有條不紊地進行。



“目前，跨境貨物運輸已覆蓋老撾、泰國、越南等12個‘一帶一路’共建國家，跨境貨物列車每日開行數量由開通初期的2列增加到目前的14列，運輸品類由初期的橡膠、化肥等擴展至電子、光伏、通信、汽車等2900多種。”中鐵聯集昆明分公司副總經理徐超說。

