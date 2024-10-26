聚“全球南方”合力，行命運與共大道

中評社北京10月26日電／據新華社報導，“作為‘全球南方’的第一方陣，我們要展現集體智慧和力量，為構建人類命運共同體挺膺擔當。”習近平主席24日在“金磚＋”領導人對話會上發表重要講話，深刻闡釋深化“全球南方”團結合作的中國主張，宣示中方與“全球南方”攜手並進的堅定決心。講話高瞻遠矚，體現了對歷史大勢的深刻洞悉，對世界和平與發展事業的責任擔當，激蕩起“全球南方”聯合自強的磅礴力量。



潮起南方，萬象更新。“全球南方”群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。作為新興市場國家和發展中國家的集合體，“全球南方”占世界經濟比重已提升到40%以上，正在深刻改寫世界經濟版圖，成為國際秩序變革的關鍵力量。從“沉默的大多數”到聲勢卓然壯大，“全球南方”為推動人類進步發揮著舉足輕重的作用。無疑，“全球南方”國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。世界百年變局正加速演進，國際形勢越是複雜，“全球南方”國家越要堅持獨立自主、團結協作，在振興之路上並肩奮鬥、砥礪前行，走在推動構建人類命運共同體的前列。



作為“全球南方”的第一方陣，金磚國家如何順應時代大勢，引領“全球南方”加強團結協作、實現共同發展？習近平主席提出三點主張：堅守和平，實現共同安全；重振發展，實現普遍繁榮；共興文明，實現多元和諧。這三點主張與中國提出的全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議相互契合，回應了“全球南方”求和平、謀發展、促合作的迫切需要，體現著各國堅持多邊主義、倡導和合共生、捍衛國際公平正義的共同追求。和平是人民的永恒期望，金磚國家要做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱點問題解決之道；發展是解決一切問題的總鑰匙，金磚國家要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經貿議程中心地位；多樣文明是世界的本色，金磚國家要做文明互鑒的促進力量，增進溝通對話，支持彼此走符合本國國情的現代化道路。



“中國始終是‘全球南方’的一員，同廣大發展中國家團結合作是中國對外關係不可動搖的根基。”這是莊嚴的承諾，也是堅定的行動。從提出“全球南方”開放包容合作倡議，到宣布支持“全球南方”合作八項舉措，在習近平主席的引領下，中國始終同其他發展中國家同呼吸、共命運，積極促進“全球南方”發展繁榮。向160多個國家提供發展援助，同150多個國家攜手共建“一帶一路”，同100多個國家和聯合國等多個國際組織推進全球發展倡議合作，創設全球發展和南南合作基金，支持實施150多個項目……無論國際形勢如何變化，中國始終心系“全球南方”、扎根“全球南方”，以實實在在的合作成果為“全球南方”發展振興注入源源不竭的動力。



“堅信拓展金磚國家同新興市場和發展中國家的夥伴關係將進一步鞏固團結、促進真正的國際合作”，金磚國家領導人第十六次會晤發表喀山宣言，展現對“全球南方”未來發展的信心與期待。力生於團結，事成於和睦。站在新的歷史起點，“全球南方”攜手並肩、團結奮進，必將迸發出無比的智慧，匯聚起磅礴的力量，共同開創構建人類命運共同體的光明未來！