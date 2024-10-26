支持黎巴嫩國際會議在法國舉行

中評社北京10月26日電／據新華社報導，在法國總統馬克龍倡議下，“支持黎巴嫩民眾和主權國際會議”24日在法國巴黎舉行，與會方呼籲黎巴嫩衝突各方停火，政治解決危機。



據法國外交部介紹，此次會議得到聯合國支持，70個受邀國家與地區派出代表參會，共為黎巴嫩募資10億美元，其中8億美元為人道援助，2億美元用於支持黎巴嫩軍隊建設。



馬克龍當天在會議發言中再次呼籲黎巴嫩衝突各方停火，恢復黎以臨時邊界“藍線”周邊安全穩定，幫助黎巴嫩和以色列流離失所的民眾回歸家園。



聯合國秘書長古特雷斯在視頻發言中說，黎巴嫩局勢亟需停火，以全面落實聯合國安理會第1559號和第1701號決議。各國主權和領土完整都應得到尊重，平民應得到保護，對聯合國維和部隊的襲擊不可接受。



在會後舉行的記者會上，法國外長巴羅說，與會方一致呼籲衝突各方停火，政治解決危機，落實安理會第1701號決議。巴羅再次呼籲以色列停火，並表示：“在現階段，為長期維護以色列安全，外交和談判是比武力更好的途徑。”



黎巴嫩總理米卡提在記者會上說，黎巴嫩對法國組辦此次會議及與會各方表示感謝。他呼籲立刻實現停火，並特別指出黎巴嫩南部居民流離失所的情況令人擔憂。



黎巴嫩公共衛生部23日公布的統計數據顯示，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突已在黎巴嫩境內造成2574人死亡、超過1.2萬人受傷。