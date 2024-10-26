匯全球南方合力　促世界和平發展

這是10月24日拍攝的出席“金磚＋”領導人對話會的金磚國家及嘉賓國領導人或代表、國際組織負責人集體合影。（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，“金磚＋”領導人對話會24日在俄羅斯喀山舉行。多位與會國家和國際組織領導人及代表在發言中表示，期待在“金磚＋”合作模式下深化各領域合作，攜手維護廣大發展中國家共同利益，進一步提升“全球南方”國家在國際事務中的話語權和代表性，推動構建更加公正合理的國際秩序，促進世界和平與發展。



俄羅斯總統普京表示，對於金磚成員國來說，同全球南方國家共同探討問題非常重要。與會各國對文明多樣性有著相似的願景。願同全球南方國家一道，推動包容和可持續發展，建設一個惠及各國人民、尊重發展權利和民族特性的更美好世界。



埃及總統塞西說，世界和平與發展正受到單邊主義和保護主義的威脅。發展中國家需要團結起來，加強協商與合作，這是應對當前全球挑戰的重要途徑。他強調，新開發銀行和亞投行為發展中國家實施多領域發展項目提供了便利，在幫助各國融資方面發揮重要作用，帶動了南南合作。



南非總統拉馬福薩認為，堅持多邊主義、完善全球治理體系是促進世界和平與發展的重要途徑。“金磚合作機制、‘金磚＋’是廣大全球南方國家和新興市場國家團結合作的重要平台，對各國經濟、社會、文化發展貢獻巨大。”



巴西外交部長維埃拉指出，全球南方國家是促進世界和平與發展的積極力量。金磚合作機制致力於共同建設一個更加公平的世界，“我們將持續為構建國際經濟新秩序而努力”。

埃塞俄比亞外交國務部長梅斯加努說，金磚國家和全球南方國家匯聚一堂，共商南南合作大計。全球南方國家應把握歷史機遇，集中資源，協調立場以應對各種危機。“相信南南合作能夠為維護和平與安全、消除貧困、促進發展和減緩氣候變化影響等作出有意義的貢獻。”



在哈薩克斯坦總統托卡耶夫看來，“金磚＋”具有巨大的發展潛力，它將來自不同大陸的國家聚集在一起，有效利用共同機遇，加強團結，造福所有參與者。托卡耶夫支持提升全球南方國家的代表性和發言權。他說，“必須傾聽全球南方的聲音”。



剛果共和國總統薩蘇說，此次金磚國家領導人會晤和“金磚＋”領導人對話會將志同道合者匯聚一堂，“致力於建設一個更公平、更團結、更繁榮的世界，並造福各國人民”。他表示，全球南方國家可以在獨立自主和更具韌性的經濟基礎上建設美好未來，為世界和平、人類進步作出更多積極貢獻。



土耳其總統埃爾多安指出，當今世界在經濟、安全、公平正義、氣候變化等方面都面臨嚴峻挑戰。土耳其重視在“金磚＋”平台上同各國就共同關心的問題尋找解決方案，促進全球貿易、經濟增長及可持續發展，推動構建更公平的國際秩序。



毛里塔尼亞總統加茲瓦尼認為，發展和進步是所有國家的權利。實現可持續發展目標遇到困難挑戰，缺乏多邊合作、全球治理體系失衡是重要原因。當今世界特別是非洲國家發展亟需來自多邊合作的新動能，進一步改革全球治理體系。

