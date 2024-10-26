美擬加快在情報軍事領域用AI

中評社北京10月26日電／據大公報報導，綜合美聯社、路透社報導：美國政府24日發布國家安全備忘錄，要求政府機構加快將人工智能（AI）用於軍事和情報用途，以減少來自對手的“戰略性突襲”風險。



這是美國第一份有關國家安全機構如何使用人工智能的指導文件，由總統拜登當天正式簽署。該備忘錄要求情報機構優先考慮收集其他國家針對美國人工智能部門的行動信息，並將這些情報迅速傳遞給人工智能開發者，以幫助確保其產品的安全。此外，備忘錄還呼籲進行人工智能研究，提高芯片供應鏈的安全性和多樣性。



美國國家安全事務助理沙利文表示，這是美國有史以來首次針對如何運用AI能力並管理其風險所制定的戰略，“我們必須正確對待這一問題，因為在未來幾年中，可能沒有其他技術對我們的國家安全更為重要。”



美國官員稱，隨AI技術快速發展，全球主要國家將在軍事及情報領域展開競爭。拜登政府已指示美國安全機構引入“最強大的AI系統”。拜登政府高級官員表示，美國希望開發AI在網絡安全、反情報等國家安全領域上的運用，以減少來自對手的“戰略性突襲”風險。



不過，這份新AI指導文件沒有法律約束力，如果共和黨候選人特朗普在下月大選中勝出，他可以選擇捨棄這份文件。該政策遭到民權團體批評，美國公民自由聯盟（ACLU）表示，政府給予國家安全機構過大的自主權。