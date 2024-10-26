特朗普轟非法移民湧入　美淪“世界垃圾桶”

特朗普24日在亞利桑那州造勢。（圖源：路透社） 中評社北京10月26日電／據大公報引CNN報導：美國共和黨總統候選人特朗普24日在搖擺州亞利桑那州造勢時稱，拜登政府的邊境政策讓美國淪為“世界的垃圾桶”。



非法移民議題是特朗普攻擊民主黨的關鍵議題之一。他在競選活動中，一直辱罵非法移民是“殺人犯、瘋子和危險人物”，攜帶“不良基因”。他當天批評拜登政府“放任大批非法移民入侵美國，實施暴力活動”，又稱“我們是一個垃圾場，對世界來說，我們就像一個垃圾桶”。



特朗普再次指控海地移民在俄亥俄州斯普林菲爾德市吃當地居民的寵物，儘管當地警方已多次澄清該傳言並不存在“可信的證據”。他強調，關閉邊境、驅逐非法入境者是美國當前最緊迫的優先事項，聲稱將終結美國所有城市的庇護規定，如果非法移民殺害美國公民應被判處死刑，並計劃要求國會增派一萬名額外的邊境巡邏人員。



此外，特朗普24日受訪時表示，若他當選總統，將第一時間開除司法部特別檢察官史密斯，因為“史密斯狡猾且非常不誠實”。史密斯負責調查特朗普“密件門”案以及試圖干預2020年大選案，雙方纏鬥超過18個月。



特朗普當天還表示，儘管遭到民主黨“惡毒的政治迫害”，但他上台後不排除特赦拜登之子亨特.拜登，即使亨特“就是一個壞孩子”。