哈里斯民調落後　攜奧巴馬同台造勢

中評社北京10月26日電／據大公報報導，綜合法新社、美聯社報導：本周以來，美國共和黨總統候選人特朗普開始在多個民調反超民主黨候選人哈里斯。哈里斯24日與前總統奧巴馬一同現身搖擺州佐治亞州造勢，這是哈里斯接棒參選以來兩人首度同台。



哈里斯競選團隊表示，約2.3萬人參加了24日的造勢活動，這也是她迄今為止規模最大的競選集會。哈里斯表示：“讓我們想像一下（三個月後），是特朗普（在白宮）為他的敵人名單煩惱，或是我在為你們工作，你們有做決定的力量。”



奧巴馬在大會上呼籲選民投票給哈里斯，因為特朗普只顧自己的利益，“我們不需要一個想要當國王、想要當獨裁者的人，這不是你們生活裡需要的”。



當天的集會除了奧巴馬，還有包括搖滾巨星Bruce Springsteen、知名影星森姆積遜等人到場為哈里斯站台。當地時間25日晚間，哈里斯將在得州造勢，流行音樂巨星Beyonce將現身助選。



另據法新社報導，美國國會大廈對面近日竪起一座新雕塑：一張辦公桌，上面放著前眾議院議長佩洛西的名牌和一坨巨大的“青銅糞便”，以“紀念”參加2021年1月6月美國國會暴亂的暴徒。



當時闖入國會大廈的一名特朗普支持者康納，在向法院提交的犯罪聲明中表示，自己曾在佩洛西的辦公桌上大便。