62%美國人憂大選後發生暴力衝突

中評社北京10月26日電／據大公報報導，距離11月5日美國大選僅剩一周多的時間。一份最新民調顯示，62%的美國民眾預計大選投票日之後可能會發生暴力事件，51%的受訪者贊成屆時動用軍隊防止騷亂。與此同時，各州提前投票亂象叢生。亞利桑那州郵寄選票信箱遭人惡意縱火，至少20張選票被燒毀。共和黨在搖擺州自行培訓監票員，外界擔心這些人可能會擾亂投票過程，影響選民對大選的信心。



斯克里普斯新聞與民調機構益普索24日發布民調結果顯示，認為大選後“極有可能”或“有可能”發生暴力事件的受訪美國民眾高達62%；70%的民主黨選民認為會有選後暴力，59%的共和黨選民持同樣看法。在威斯康星州這一關鍵搖擺州，認為大選後會發生暴力事件的受訪者高達72%。



美民眾日益擔憂政治暴力



51%的受訪者支持動用美軍防止選後動亂；共和黨選民中有61%支持動用美軍，高於民主黨選民的51%。共和黨總統候選人特朗普上周表示，由於擔心“激進左翼瘋子”趁機作亂，建議11月5日投票日當天動用國民警衛隊甚至軍隊維持秩序，對付“國內敵人”。



絕大多數受訪者對親身投票有信心，但共和黨人和獨立選民對其他投票方式的信心偏低。衹有38%的共和黨選民和51%的獨立選民認為郵寄選票是安全的。美媒稱，民調結果反映美國國內日益擔憂政治暴力，主要原因在於假訊息氾濫和政治兩極化加劇。



截至本港時間10月25日晚，全美已有超過3140萬人完成提前投票。當地時間24日凌晨1：30左右，搖擺州亞利桑那州鳳凰城一個郵寄選票信箱遭人惡意縱火。鳳凰城警方稱，至少20張選票被燒毀，未受影響的選票則被收回，交由美國郵政調查局處理。警方隨後逮捕一名35歲男子克洛弗科恩，他表示認罪，但同時聲稱此舉沒有政治動機，也與大選無關，自己只是想被關進監獄。



為防範在大選期間出現暴力事件，多州選舉官員已在票站附近設置新的路障，安排無人機和警方狙擊手監控周圍安全狀況。《華爾街日報》指出，有些票站工作人員已加緊射擊訓練，並學習如何“揮動消防水管擊退持械暴徒”等安保內容。

