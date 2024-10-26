哈里斯稱特朗普是“法西斯分子”

中評社北京10月26日電／據大公報報導引CNN報導：美國民主黨總統候選人哈里斯23日表示，共和黨總統候選人特朗普尋求“不受限制的權力”，他就是一個法西斯主義者。她還表示，如果勝選，新政府不會是拜登政府的延續，她會將新觀念和新方法帶入新政府。



CNN當天在賓夕法尼亞州舉辦“市民大會”，邀請32位未決定支持哪位候選人的選民，直接向哈里斯提問。特朗普同樣受邀，但他拒絕出席。



特朗普任內曾任白宮幕僚長的凱利近日爆料，稱特朗普曾多次讚美希特勒，並說很羨慕他，引發外界熱議。哈里斯23日稍早時候就凱利的說法發表聲明，指特朗普追求的是忠於他個人的軍隊與不受限制的權力，這點令人非常不安且極端危險，稱其符合“法西斯分子”的定義。



在當晚的“市民大會”上，哈里斯多次利用回答提問的機會，抨擊特朗普會給美國帶來“危險”。她指出，有超過400名曾在前共和黨政府擔任官員的人出來支持她，其中很多人和凱利一樣，特朗普的言行讓他們感到害怕，他甚至說過要終止美國憲法。



哈里斯還表示，她如果當選，“會帶來和拜登完全不一樣的經驗和思維方式”。當被追問為何她在副總統任內沒有做到現在的競選承諾時，哈里斯稱已經完成了很多事情，但還有很多需要做，“我不會故意迴避這些問題”。



分析指，大選進入倒數階段，哈里斯的競選團隊進一步與拜登“切割”，以避免受拜登政府執政負面影響拖累。