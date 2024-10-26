前模特控特朗普猥褻　牽線人是愛潑斯坦

中評社北京10月26日電／據大公報引英國《衛報》報導：美國一名前模特威廉斯指控，美國共和黨總統候選人特朗普曾於1993年猥褻她，且兩人是由已故淫魔富商愛潑斯坦介紹認識。特朗普競選團隊否認有關指控，並指責哈里斯競選團隊“捏造故事”。



現年56歲的威廉斯表示，自己曾與如今聲名狼借的愛潑斯坦約會，在1992年的一場聖誕派對上，她通過愛潑斯坦介紹認識了特朗普。威廉斯稱，特朗普和愛潑斯坦那時顯然是“非常要好的朋友，他們經常在一起”。



威廉斯21日在一場視頻會議上表示，1993年初春，愛潑斯坦和她順道去紐約特朗普大樓拜訪，特朗普向威廉斯打招呼，將她拉向自己，並開始對她上下其手。特朗普的雙手“摸遍她的胸部、腰和臀部”，令她當場愣住。與此同時，她還注意到特朗普與愛潑斯坦似乎相視而笑。



特朗普在1993年晚些時候給威廉斯的經紀人寄了一張明信片，上面是他在佛州住所海湖莊園的鳥瞰圖。特朗普在明信片上寫道：“這是你離開家時的另一個家。愛你的唐納德。”



這場視頻會議由支持民主黨總統候選人哈里斯的團體“幸存者撐哈里斯”舉辦，其成員為性暴力幸存者及關心該議題的人士。



特朗普的競選活動發言人萊維特否認威廉斯的指控，稱威廉斯是“前奧巴馬競選團隊成員”。