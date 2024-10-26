美司法部警告馬斯克派錢助選或違法

中評社北京10月26日電／據大公報綜合報導：億萬富豪馬斯克的美國政治行動委員會上周宣布，到11月5日之前，每天向七大搖擺州的一名註冊選民發放100萬美元（780萬港元），希望借此為共和黨總統候選人特朗普助選。美媒23日披露，美國司法部已去信美國政治行動委員會，警告其向選民派錢的行為，可能違反聯邦法律。聯邦法律規定，任何人通過給予財物的方式讓他人註冊成為選民去投票即屬違法，最高可判監5年。



身為特朗普的支持者，馬斯克19日在賓夕法尼亞州出席造勢大會時宣布，在11月5日美國大選日前，他創辦的美國政治行動委員會將每天向一名搖擺州選民贈送100萬美元。活動隨機選出得獎者，但得獎人必須是來自七大搖擺州的註冊選民，且必須簽署支持“言論自由和擁槍權”的請願書。



收信後未公布獲獎者身份



馬斯克的做法引起巨大爭議。賓夕法尼亞州州長、民主黨人夏皮羅表示，這一抽獎“令人深感擔憂”，應該受到法律審查。由近十位公職人員組成的團體，其中包括數位來自共和黨政府的官員，當地時間致函司法部長加蘭和賓夕法尼亞州總檢察長亨利，敦促他們調查美國政治行動委員會派錢的做法。



兩名知情人士透露，美國司法部負責調查違反選舉法律問題的公共誠信小組，已去信美國政治行動委員會，警告其向簽署請願書的註冊選民支付現金的做法，可能涉嫌違反美國聯邦選舉法。



美國司法部也給存在類似問題的其他商業機構和組織發去警告信。美媒指出，此類警告信通常不會寫明司法部下一步可能採取什麼行動，而是通過警告迫使收信方進行整改，以符合法律要求。



在馬斯克宣布“日派百萬美元”後，來自賓夕法尼亞州的3名選民和北卡羅來納州的一名選民已經分別贏得100萬美元的獎金。但在美國司法部發警告信之後，美國政治行動委員會沒有公布23日的得獎者身份。

