“工匠”引領！中國這樣壯大產業工人主力軍

2024年4月27日，來自中鐵四局的青年技術能手在焊接實操比賽中比拼。當日，安徽省行業職業技能競賽在合肥舉行。（圖源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，“力爭到2035年，培養造就2000名左右大國工匠、10000名左右省級工匠、50000名左右市級工匠，以培養更多大國工匠和各級工匠人才為引領，帶動一流產業技術工人隊伍建設”。



近日，《中共中央 國務院關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》印發，對加強產業工人隊伍建設改革作出戰略性、全局性決策部署。



產業工人是工人階級的主體力量，是創造社會財富的中堅力量，是實施創新驅動發展戰略、加快建設製造強國的骨幹力量。意見出台後，將對我國產業工人隊伍建設改革帶來哪些影響？下一步，如何推動產業工人隊伍建設改革走深走實，打造一支高素質產業工人隊伍，為全面建設社會主義現代化國家提供有力人才保障？



“意見注重深化拓展改革舉措，重點突出目標導向、系統集成、重點任務、破解難題、強化合力等五個方面。”在25日全國總工會召開的新聞發布會上，全總副主席、推進產業工人隊伍建設改革協調小組副組長馬璐表示。



圍繞產業工人隊伍建設，意見從強化思想政治引領、保障主人翁地位、完善技能形成體系、健全職業發展體系、維護勞動經濟權益、搭建建功立業平台、壯大隊伍等7個方面，進一步明確黨委和政府、企業、工會的職責任務。



近年來，我國加快推動健全保證產業工人主人翁地位的制度安排，加大表彰激勵力度。據統計，在第十四屆全國人大代表中，一線工人、農民代表占代表總數的16.69%。中國工會十八大代表中工人代表占26.7%。2020年全國勞模表彰中，一線工人、企業技術人員占企業職工和其他勞動者的71.1%。2018年以來全國五一勞動獎章表彰中產業工人比例均超過40%。



當前，我國產業工人隊伍還存在技能素質總體不高、技術工人總量不足等問題。加快發展新質生產力，促進產業結構轉型升級、優化調整，推動高質量充分就業，提升勞動者技能是關鍵。



“下一步，我們將積極構建以市場化培訓為主導、行業企業自主培訓為主體的職業技能培訓供給體系，形成以行業企業、技工院校、職業技能培訓機構等為主要載體的培訓組織實施體系。”人力資源社會保障部職業能力建設司二級巡視員張達表示。

