海南各地積極防禦台風“潭美”

中評社北京10月26日電／據新華社報導，記者10月26日從海南省氣象局獲悉，今年第20號台風“潭美”風力已增強至11級（約108公里／小時），預計將以每小時20公里左右的速度向西移動，並在海南島南部近海至西沙群島一帶海面回旋，強度還將有所加強。台風帶來強風雨天氣，海南各地積極開展防台工作。



據氣象部門預計，26日至29日，南海東部和中部海面風力9至10級，其中“潭美”中心經過的海面旋轉風可達13至14級。另外，本島東部和南部沿海陸地伴有8至10級大風。



為應對“潭美”，三沙市組織各島礁所有重點人員轉移至安置點，並運輸儲存充足的生活、防汛等應急物資，檢查永興島已吊裝上岸的漁船和公務船加牢加固情況，對全島綠植進行清理修剪，並對各個社區、建築工地進行隱患排查；海口市全面巡檢維保排水設施，對存在安全隱患和垃圾淤泥過多的管道進行清理，並補充完善易積水路段排水設施；三亞市各區各部門積極儲備防台物資，應急救援隊伍隨時待命，各村、各社區和各單位落實24小時值班制度，西島海洋文化旅遊區和蜈支洲島旅遊區26日暫停營業；儋州市天角潭水庫已於25日12時開閘洩洪，預洩流量760萬立方，持續53個小時。



海口新海港、秀英港和鐵路南港於26日14時起停運，預計停運將持續至28日早晨，具體復運時間視氣象情況定；26日和27日，部分進出海南島旅客列車停運；26日18時40分起，海南環島高鐵全線停運，計劃停運至27日9時；26日21時10分起，海口市域列車全線停運，27日計劃正常開行。