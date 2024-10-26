黎衛生部長指認以軍故意襲擊救援和醫護人員

中評社北京10月26日電／據新華社報導，黎巴嫩衛生部長菲拉斯·阿卜亞德25日說，新一輪巴以衝突爆發一年多來，以色列軍隊在黎巴嫩“直接、故意”襲擊黎方醫療衛生部門，已導致160餘名救援和醫護人員死亡，構成“戰爭罪”。



阿卜亞德25日召開記者會，詳細介紹以軍襲擊對黎巴嫩醫療衛生系統造成的破壞。他說，以軍襲擊累計導致救援和醫護人員163人死亡、272人受傷。以軍襲擊了55座醫院、158輛救護車、57輛消防車和15輛救援車。



阿卜亞德說，以軍方聲稱掌握有關黎巴嫩戰事的詳細情報，因此對救援和醫護人員的襲擊“不可能是失誤”。



他舉例說，三輛救護車內的8名救援人員在以軍對黎以邊境地區一座村莊的襲擊中遇難，如今事發已兩周，“以色列人甚至不讓我們去殮屍”。在黎巴嫩南部另一處地點，6名消防員仍被埋在廢墟下。



以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）去年10月爆發衝突，黎巴嫩真主黨為策應哈馬斯在黎以邊境與以軍交火。9月，隨著黎巴嫩發生大範圍通信設備爆炸事件、真主黨時任總書記賽義德·哈桑·納斯魯拉在以軍空襲中死亡，黎以局勢驟然升溫。以軍本月1日對黎巴嫩南部發起地面行動，持續空襲黎首都貝魯特等多地；真主黨則持續對以色列北部多地發射火箭彈、炮彈等。



黎巴嫩衛生部最新數據顯示，本輪衝突已導致黎方超過2500人死亡，1.2萬人受傷。聯合國數據顯示，衝突已致黎巴嫩120萬人流離失所，其中超過40萬是兒童。