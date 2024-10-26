蘇丹衝突雙方多處交火造成15名平民喪生

中評社北京10月26日電／據新華社報導，喀土穆消息：蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊24日在該國首都喀土穆地區及中部多條戰線激烈交火，共造成15名平民死亡，另有多人受傷。



喀土穆州衛生部24日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊當天繼續炮擊喀土穆西部恩圖曼市多個居民區，造成4人死亡、至少27人受傷。



據蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”24日發表的聲明，蘇丹快速支援部隊當天對中部傑濟拉州的馬克努恩村發動襲擊，造成11人死亡、多人受傷。



隸屬蘇丹武裝部隊的媒體24日發表聲明說，蘇丹武裝部隊當天收復了中部森納爾州北部的蘇基市。此前一日，蘇丹武裝部隊宣布收復該州丁德爾市。



今年7月，蘇丹快速支援部隊控制了包括蘇基市在內的森納爾州大部分地區。近期，蘇丹武裝部隊在該州發動反擊，重新奪回傑貝勒穆亞、丁德爾市等地的控制權。目前，蘇丹快速支援部隊仍占據著首府辛賈市。



聯合國負責蘇丹地區人道主義事務協調的官員克萊門蒂娜·恩奎塔－薩拉米24日呼籲蘇丹衝突雙方履行國際人道主義法規定的義務，停止敵對行動，保護平民及其有尊嚴生活的權利。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.48萬人喪生，超過1042萬人流離失所。