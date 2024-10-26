華為雲在南非已發展450多家全球生態夥伴

中評社北京10月26日電／據新華社報導，2024年華為雲南非峰會24日在約翰內斯堡舉行。作為首個在南非建立公有雲服務的雲廠商，過去5年華為雲已在南非發展450多家全球生態夥伴，共同助力當地企業數字化轉型。



華為雲全球營銷與銷售服務總裁石冀琳在峰會上介紹，過去5年，華為雲在南非持續加大數據中心基礎設施投資，在約翰內斯堡建立起3個可用區，以低時延覆蓋南非及撒哈拉以南區域。



“公有雲基礎設施將在加速各行業數字轉型中發揮關鍵作用，南非致力於成為數字經濟領域的領導者。”南非通信與數字技術部總司長約爾丹－迪亞尼表示，華為等公司在這方面發揮著關鍵作用。



今年5月，南非通信與數字技術部發布《國家數據與雲政策》，旨在通過雲計算技術構建高效管理和利用數據的框架，加強政府的數據驅動決策，促進數字經濟發展。



記者從現場瞭解到，華為雲助力多個南非政府部門和企業實現數字化轉型，先後幫助南非國家交通運輸集團、客運鐵路局和南非標準銀行打造作業流程自動化的數字化港口、智能化鐵路系統等項目，大大提升了工作效率。



此外，華為雲還在兩國間架起“生態合作平台”，促成南非電商Loot、華為雲與中國電商京東的電商數智化合作，將中國成熟的電商平台運營、數智供應鏈解決方案引入南非，幫助當地電商打造業界領先的智能化電子商務平台。



“未來，華為雲將繼續加大對南非的投資，將全球其他國家實踐的先進經驗帶到南非，支持《國家數據與雲政策》落地，為南非數字經濟增長貢獻力量。”石冀琳說。