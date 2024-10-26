加拿大宣布進一步收緊移民政策

中評社北京10月26日電／據新華社報導，加拿大聯邦政府24日宣布大幅削減移民人數計劃，進一步收緊移民政策。



加拿大移民、難民和公民部當天出台2025－2027年移民計劃。根據計劃，明年加拿大永久居民人數目標將從原來的接納50萬減少到39.5萬；2026年、2027年將分別繼續降低到38萬和36.5萬。加拿大人口將在2025年和2026年出現150多年來的首次下降，降幅均為0.2%。



此外，加拿大政府還計劃在2026年年底前，將臨時居民人數減少至該國人口的5%。截至今年第二季度的最新數據顯示，加拿大臨時居民約有280萬人，約占加拿大人口的6.8%。



加拿大政府近年來大幅吸納留學生、外籍勞工等臨時居民，以期拉動經濟增長、彌補勞動力缺口。據統計，由於移民的不斷遷入，自1867年以來，加拿大人口每年都保持增長並於今年4月達到4100萬。2023年，移民占新增人口的近98%，其中60%是國際留學生和外籍勞工為主的臨時居民。加國內有批評者認為，這給本國的住房、就業、醫療等帶來壓力，反移民言論和攻擊行為也隨之增加。



加拿大聯邦大選最遲將於明年10月舉行，執政黨自由黨在多項民調中落後。為提振支持率，加政府近來出台多項限制移民的政策。部分經濟學家和支持移民的人士認為，加政府將移民和經濟不振間的聯繫過於簡單化，經濟問題不能完全歸咎於新移民。