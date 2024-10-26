拉美孔子學院聯席會議在巴拿馬舉行

中評社北京10月26日電／據新華社報導，2024年拉丁美洲和加勒比地區孔子學院聯席會議24日在巴拿馬首都巴拿馬城開幕。來自13個拉美和加勒比地區國家的孔子學院中外方院長、高校校長和孔子課堂負責人等將共同研討外語教育政策、本土中文教師培養、孔院特色化發展及品牌建設等議題。



中國駐巴拿馬大使徐學淵在開幕式上致辭說，孔子學院立足於語言交流、傳播中華文化、增進國家和人民之間的瞭解和友誼，架起一座座文明互鑒的橋梁。在巴拿馬，孔子學院已經成為當地傳播漢語言文化極具影響力的窗口。



中國國際中文教育基金會副理事長、秘書長趙靈山在線上致辭中指出，孔子學院在拉美地區的穩步發展得益於日益緊密的中拉經貿往來與政治關係。2023年，該地區孔子學院和課堂培養學員5.5萬人次，成為孔子學院辦學成效最好的地區之一。



巴拿馬大學副校長何塞·埃米利奧·莫雷諾在開幕式上表示，巴拿馬大學願與中方一道努力，促進國際人文交流並為文化和文明對話進程注入活力，讓語言、文化和相互尊重成為建設持久和平和更美好未來的有力工具。



拉美議會執行秘書長卡斯蒂略在致辭中說，中華文化源遠流長，隨著中國在各領域取得顯著成就，中文的重要性日益凸顯，孔子學院在中文教學和文化傳播方面發揮著重要作用。



本次會議為期兩天，由中國國際中文教育基金會、巴拿馬大學、北京第二外國語學院和巴拿馬大學孔子學院主辦。