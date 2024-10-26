加沙停火談判有望恢復

中評社北京10月26日電／據新華社報導，埃及媒體報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表團24日在埃及首都開羅會見埃及官員。以色列總理辦公室當天發表聲明說，以色列將派代表團赴卡塔爾與斡旋方商量重啟加沙停火談判。



斡旋方希望，哈馬斯領導人葉海亞·辛瓦爾之死可以成為巴以恢復間接談判甚至達成協議的契機。



哈馬斯立場沒變



開羅新聞電視台報導，埃及安全官員在開羅會見了哈馬斯代表團。哈馬斯控制的阿克薩電視台也證實，居住在卡塔爾的哈馬斯“二把手”哈利勒·哈亞率領代表團訪問開羅，會見埃及情報總局局長哈桑·馬哈茂德·拉沙德。



一名不願公開姓名的哈馬斯官員告訴法新社，雙方在會談中討論了與加沙停火協議有關的“想法和提議”，哈馬斯表達了停火止戰意願，同時堅持要求以色列撤出加沙地帶。



哈馬斯高級成員烏薩馬·哈姆丹接受黎巴嫩“廣場”電視台採訪時重申，哈馬斯立場沒變，“衹有以色列停止侵略、全部撤走，哈馬斯才會釋放以被扣人員”。



以色列總理本雅明·內塔尼亞胡24日說，他對埃及方面推動停火談判重啟表示歡迎。以色列將派以色列情報和特勤局（摩薩德）局長率代表團於27日前往卡塔爾首都多哈，會見美國中央情報局局長和卡塔爾首相，討論恢復加沙停火談判。



美國和卡塔爾方面也證實，新一輪加沙停火談判將在卡塔爾舉行。

