第54屆國際少年書信寫作比賽中國賽區啟動

10月25日，第53屆國際少年書信寫作比賽國際銀獎獲得者程梓涵在分享自己的創作經歷。（來源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，“把自己想象成海洋，寫一封信給某個人，告訴他們為什麼應該好好照顧你，以及應該如何好好照顧你。”10月25日，隨著比賽主題揭曉，第54屆國際少年書信寫作比賽中國賽區正式啟動。



國際少年書信寫作比賽由萬國郵聯舉辦，旨在加強世界各國兒童之間的友誼，提高少年兒童的書信寫作能力，增進其對郵政的瞭解。中國自1981年開始參加這一比賽，並設立中國賽區。參賽至今，中國少年兒童曾5次獲國際金獎、5次獲國際銀獎。



據介紹，第54屆國際少年書信寫作比賽中國賽區設金獎、銀獎、銅獎、優秀輔導獎、優秀組織獎等獎項。評審團將從中國賽區金獎作品中選出一篇，代表中國參加國際比賽。本屆大賽將於2025年3月10日截稿，參賽選手可通過郵寄或在《中國少年報》微信公眾號上傳作品兩種方式參賽。



“各參賽者的書信，不僅是孩子們心聲的傳遞，更是各國文化與價值觀的交流與碰撞。”萬國郵政聯盟國際局副總局長馬里安·奧斯瓦爾德在視頻致辭中說。



國家郵政局副局長趙民表示，國際少年書信寫作比賽是萬國郵政聯盟為全球青少年搭建的與世界連接的平台，致力加強世界各國兒童之間的友誼，開拓孩子們的視野，提高書信寫作能力，增進對世界的瞭解。希望中國青少年在世界舞台上展示風采，做連接中國與世界的“小信使”。



當日，“紀念萬國郵政聯盟成立一百五十周年 第53屆國際少年書信寫作比賽頒獎典禮暨第54屆比賽中國賽區啟動儀式”在四川成都舉辦。本次活動由國家郵政局主辦，中國少年兒童新聞出版總社、成都市青羊區人民政府承辦。