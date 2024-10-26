遼寧就農村集體“三資”管理項目化專項整治

中評社北京10月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，遼寧省沈陽市沈北新區開展農村集體資產資源發包不規範問題專項整治，推動郭七村追回企業拖欠多年的土地和建築物租金258.7萬元。



今年4月以來，遼寧省紀委監委聚焦群眾急難愁盼，精準選取民生“小切口”，圍繞農村集體“三資”管理突出問題，項目化開展專項整治。省、市、縣、鄉四級紀檢監察機關履行監督專責和協助職責，與同級農業農村、自然資源、林草等職能部門建立聯席會議、信息共享、情況報告、線索移送等工作機制，全面掌握整治進度，及時梳理發現的問題，持續傳導工作壓力，用好交辦督辦機制，層層壓實責任，構建起橫向聯動、縱向貫通、重點突破的工作體系。



“通過聯合相關職能部門採取查閱賬目、實地勘查、專項審計、調研督導等多種方式，目前已對全省1.1萬餘個行政村開展了排查，對發現的問題及時建立台賬，實行對賬銷號，每半月調度整改進展情況，堅持問題不解決不放手。”遼寧省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。



遼寧省紀委監委持續細化整治內容，將農村集體“三資”管理突出問題細化為集體經濟合同管理、集體資產管理、集體支出等，並增加集體債務、集體工程項目管理、違法侵占村集體經營的集體林（草）地和違法砍伐林木等內容，推動專項整治由表及裡、逐步深化、全面覆蓋。



為守好村集體“家底”，遼寧省紀委監委充分發揮大數據監督優勢，運用大數據手段延伸監督觸角，提高信息化監督水平，加強對農村集體資金、資產、資源的全過程信息化監管。新賓滿族自治縣紀委監委督促縣農業農村局在全縣範圍內開展村集體“三資”清查工作，各村借助“陽光三務”平台晾曬“家底”，接受群眾監督。昌圖縣紀委監委督促嚴格執行產權交易制度，推動縣農業農村局建立網絡監管平台，目前全縣425個村全部建立村集體“三資”電子檔案。



“這樁煩心事終於解決了。”日前，在拿到補償款後，本溪滿族自治縣清河城鎮馬家溝村村民說道。針對村民反映強烈的林權糾紛問題，該縣紀委監委蹲點督辦，推動職能部門為205名村民追回集體林地3835.65畝，並對14名相關責任人給予黨紀政務處分，讓群眾在專項整治中感受到公平正義。

