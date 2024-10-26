第34屆世界海關組織亞太地區聯繫會議舉行

圖示海關關長何珮珊（前排中）、其他出席的香港海關人員和亞太區成員及地區機構代表合照。（來源：政府新聞處） 中評社香港10月26日電／據香港文匯報報導，香港海關由10月22日起舉辦一連四日的第34屆世界海關組織亞太區地區聯繫會議，會議今日（25日）圓滿結束。



這是香港海關自今年七月接任世界海關組織亞太區副主席以來首次舉辦的大型區域性會議，為期四天的會議匯聚多達70名來自亞太地區的海關機構和世界海關組織地區機構代表參與。會議涵蓋一系列聚焦亞太區地區事務的專題報告和討論，讓參與者從多角度探討海關倡議、執法策略及培訓經驗，以促進亞太區成員的合作和信息交流。



海關關長何珮珊於10月22日以世界海關組織亞太區副主席身份作開幕致辭，為會議揭開序幕。她表示是次會議提供了重要的平台予亞太區成員和地區機構，討論及制定世界海關的環球政策，成員亦可藉此分享意見和經驗、提出倡議及瞭解最新的海關發展。她希望亞太區成員對海關事務的共同承擔能促進區域合作，以應對瞬息萬變的全球挑戰。此外，何珮珊亦分享了亞太區副主席未來兩年的工作計劃。



會議今日閉幕，何珮珊在總結發言時指，一連四天的會議取得了豐碩的成果。首先，亞太區成員再次確立了未來兩年區域的發展策略。其次，參與者亦共同探討了利用區塊鏈技術建立認證平台以推動區域發展的創新概念。最後，會議亦就檢視地區政策作深入討論。何珮珊感謝各代表人員積極參與會議，提出具建設性的意見及堅定不移地推動區域發展，令是次會議得以圓滿舉行。