網評：用人單位莫要“刻舟求劍”

中評社北京10月26日電／網評：因專業代碼不同遭拒，用人單位莫要“刻舟求劍”



來源：光明日報 作者：李一陵



“和普通本科學的同一專業，都是電氣工程及其自動化，但是專業代碼不同，報名都‘無門’。”據媒體報導，今年，甘肅省3000餘名職業本科生順利畢業，但也有畢業生因為專業代碼或者專業名稱差異等問題，遭遇用人單位區別對待，求職受阻。



為加強高素質技能人才的培養，更好對接先進製造業等對技能人才的需求，同時也為打通職業教育上升的天花板，提高職業教育的吸引力，各地都在政策引導下發展職業本科教育。理論上來說，職業本科生是既懂理論又懂技術的復合人才，能力和素養更貼近市場需求。從現實來看，職業本科生的就業情況確實不錯；職業本科院校招生也比較吃香，不少高分考生放棄名校，而選擇職業本科院校。



但是，一些畢業生卻因為專業代碼、專業名稱差異而被拒之門外。出現這種情況，一方面是一些用人單位對職業教育根深蒂固的成見，另一方面則是沒有看到職業本科教育發展的趨勢，沒有對招聘要求進行及時更新。一些用人單位的認知還停留在過去，只認專業代碼和專業名稱，可謂“刻舟求劍”。



由於用人單位不關注人才培養改革新政策而引發的歧視並不鮮見。比如，前幾年，一些單位在招聘中明確提出不招收“非全日制研究生”，因為他們認為非全日制研究生等於在職研究生或者本科生。之所以這樣理解，就是因為一些用人單位不瞭解，改革後的非全日制研究生須和全日制研究生一同參加全國碩士研究生招生考試，試卷一樣、難度一樣、統一劃線，全日制和非全日制僅為培養方式和學習形式不同。



由於用人單位認知落後引發的歧視，不僅給畢業生求職添堵，影響畢業生專業發展規劃，還將影響公眾對人才培養改革的認同，不利於職業本科教育改革推進，也阻礙了高水平技能人才的培育。如果畢業出口受阻，那麼考生和家長在選擇學校和專業的時候，就可能多一層顧慮，不利於相關院校和專業吸引優質生源。

