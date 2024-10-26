整治殯葬領域腐敗亂象專項行動部署會議召開

中評社北京10月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，10月22日，整治殯葬領域腐敗亂象專項行動動員部署會議在北京召開，中央紀委國家監委、中央政法委、中央精神文明建設辦公室、國家發展改革委、公安部、民政部、財政部、自然資源部、國家衛生健康委、市場監管總局等單位負責同志出席會議。



會議指出，殯葬是關係千家萬戶的民生問題。整治殯葬領域腐敗亂象是密切黨同人民群眾血肉聯繫、推動反腐敗鬥爭向基層延伸的必然要求。各地區和有關部門務必高度重視，各司其職、各盡其責，集中查處一批腐敗案件，嚴厲打擊其他違法犯罪，持之以恒糾歪風樹新風，做深做實以案促改促治，穩妥推進殯葬改革，健全完善法規制度，嚴格規範服務標準，加強行業監管，推動移風易俗。紀檢監察機關、民政部門和其他相關單位要扛起相應責任，建立情況通報、溝通交流、聯合督導等機制，做到措施協同、力量協同、行動協同。



會議以視頻會議形式召開，中央紀委副書記、國家監委副主任喻紅秋，民政部黨組書記、部長陸治原出席會議並講話，中央紀委常委、國家監委委員許羅德主持會議，各省級紀委監委、黨委政法委員會、文明辦、發展和改革委員會、公安廳（局）、民政廳（局）、財政廳（局）、自然資源主管部門、衛生健康委員會、市場監督管理局負責同志在分會場參加會議。