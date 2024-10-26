網評：“取消家長護學崗”，應該認真聽聽

中評社北京10月26日電／網評：“建議取消家長護學崗”，應該認真聽聽



來源：光明網 作者：光明網評論員



近日，有湖北武漢市民在城市留言板上建議，取消幼兒園和小學家長“護學崗”。10月24日，武漢經濟技術開發區教育局安全管理辦公室工作人員表示，學校應採取家長自願的原則，不得強制要求家長參與“護學崗”。



該市民表示，首先，家長站崗的任務是維持校門外的秩序，如果家長沒有經過任何專業培訓，安全保障能力有限，可能無法應對緊急情況。其次，家長工作和生活比較繁忙，如果還需要承擔護崗任務，實際上增加了他們的壓力。該市民建議，學校和教育局應當增派更多的安保人員。



但隨後也有專家表示，家長參與“護學崗”是有必要的，特別是在學生上下學高峰期，交通警力是嚴重不足的，衹有學校、家長和交警三方的共同努力，才能保障學生安全出行。



之所以將幾方說法都列出，是為了展現這個問題的複雜。家長覺得護學崗“太累”，教育局說“非強制”，專家又說“有必要”。那麼可以想象這個問題真到了現實里會是什麼樣，學校大概也會認為“有必要”，那麼所謂的“自願”就會漸漸變成強制，這一點但凡代入點生活經驗就能理解，有多少家長有底氣拒絕學校的要求？否則何至於有市民寫信反映？



但所謂“護學崗”確實會對家長造成不必要的負擔，本來為了生活養家就已經足夠忙碌了，還要勻出時間來承擔“秩序疏導”的職責。更何況，所謂“護學”云云又和家長有多大關係呢？往小了說有學校，往大了說有社會治理，指望家長去承擔“公共職能”，其中的邏輯恐怕很難成立。



再者說，家長護學本身也不夠安全。即便教育局要求，學校應對自願參加“護學崗”的家長進行簡單培訓，且不說培訓要占掉相當的時間，這種臨時教育有多大效果也頗為可疑。在網上能看到有不少網民反映，自己沒時間護學所以“請家里老人去”。老人還要衝到護學的一線，無論是應對能力、還是自身安全，都令人擔憂。

