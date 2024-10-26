﻿港大推AI課程培育創科人才

香港大學計算與數據科學學院開幕典禮前日舉行。（來源：大公網） 中評社香港10月26日電／據大公網報導，香港大學計算與數據科學學院（CDS）開幕典禮前日（24日）在香港大學黃麗鬆講堂舉行，旨在推動和革新計算機科學、數據科學與統計學的教育和研究。



港大校長張翔表示，新學院將凝聚港大學者攜手探索人工智能（AI）的前沿，並應對教育轉型。創新科技及工業局局長孫東表示，港大開設的新學院有助推動本港的創科產業和以數據為基礎的數字經濟發展，並擴大本港的創新科技科人才庫。＼大公報記者 陳煒琛



開幕典禮由香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東、港大校長張翔、工程學院副院長張彤教授、理學院署理院長李學辰教授和計算與數據科學學院總監馬毅教授出席並主持活動。



張翔：為社會締造更大影響力



張翔在致歡迎辭時表示，數碼技術和人工智能發展為教育帶來急速轉變，過去10年，數字技術已改變世界，使理解、分析和應用數字工具和數據科學的能力變得更加重要。未來10年內，可能會有一半的學生不再以傳統方式參與課堂，因此港大需做好準備，重新思考教育方式，以應對社會變化。成立新學院將凝聚港大學者攜手探索人工智能的前沿，並應對教育轉型。港大有潛力為社會締造更大的影響力，期望新學院可以對香港乃至對世界產生重要影響。



孫東：與政府擴人才庫目標一致



孫東對港大新學院將提供的一系列計算機、數據科學和統計學課程，其中包括人工智能和數據科學的新課程非常高興。他指出，此類課程將在培養未來人才和創新者方面發揮關鍵作用，這些課程與政府推動創科產業和以數據為基礎的數字經濟發展，以及擴大香港創新科技人才庫的目標不謀而合。



馬毅指出，港大計算與數據科學學院的願景超越傳統科學和工學的框架，致力打造富有活力的學術平台以促進創新教育、跨學科研究和創新技術發展。馬毅透露學院正與清華大學、之江實驗室等部分一流大學、研究機構和業界夥伴以及大灣區的眾多機構建立策略夥伴關係。他相信這些合作對於實現促進知識創造和交流，以及推動創新的使命有重要意義。



計算與數據科學學院於今年7月1日正式成立，推動計算與數據科學、人工智能、統計決策科學、金融科技，以及精算學等領域的發展，致力培育新一代科技人才以應對社會各種挑戰。新學院將於2025－26學年收生，開設多個本科生和研究生課程。