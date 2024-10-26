中評社北京10月26日電／據中國紀檢監察報，政治監督是實現黨的政治路線的重要保障，是督促全黨堅持黨中央集中統一領導的有力舉措。黨的二十屆三中全會《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》要求，健全政治監督具體化、精準化、常態化機制。日常監督和專項監督是政治監督的重要手段。紀檢監察機關要堅持以政治監督為統領，把日常監督和專項監督結合起來，提升監督效能，發現問題、督促整改、跟蹤問效，保障黨中央重大決策部署貫徹落實。



日常監督優勢在“常”，重點在於督在日常、管在經常，要聚焦習近平總書記重要指示批示精神、黨中央重大決策部署貫徹落實情況開展經常性監督檢查，通過座談調研、談心談話、列席會議、實地調查等方式，發現苗頭性傾向性問題。要聚焦“國之大者”，在具體化上下更大功夫，善於用政治監督的“標尺”來衡量，從一項項工作、一件件事情中，看黨中央關於全面貫徹新發展理念、著力推動高質量發展、主動構建新發展格局等戰略部署落實了沒有、落實得好不好；看黨中央提出的重點任務、重點舉措、重要政策、重要要求貫徹得怎麼樣；看屬於本地區本部門本單位的職責有沒有擔當起來。注重用好日常監督積累的監督成果，找准專項監督靶點。在日常監督中謀劃專項監督，運用“嵌入式”、“蹲點式”、“體驗式”等監督方式，將一些行業系統、重點領域存在的“病灶”靶向清除。



專項監督突出“專”字，重點在於精細深透、力道集中，綜合運用集中整治、專項治理、專題督辦、“小切口”監督檢查等方式，針對性更強、監督力度更大、監督效果集中顯現。要在精準化上下更大功夫，盯住重點人重點事，聚焦重點崗位、重點領域、重要工作、重要環節，及時準確發現有令不行、有禁不止，做選擇、搞變通、打折扣，不顧大局、搞部門和地方保護主義，照搬照抄、上下一般粗等突出問題，既嚴肅查處，又深挖根源，高質量提出紀檢監察建議，督促相關職能部門健全內控機制、完善規章制度、強化日常監管。把階段性專項監督探索出的好經驗好做法運用到日常監督中，提升日常監督效能，切實打通貫徹執行中的堵點淤點難點。



日常監督和專項監督既緊密聯繫、相互貫通，又有所區別、各有側重，有機統一於紀檢監察機關履行監督職責的實踐中。要在常態化上下更大功夫，把政治監督貫穿黨領導經濟社會發展全過程各方面，融入重大發展戰略、重要政策舉措、重點項目任務的制定和落實之中。要聚焦黨組織、黨員幹部中存在的突出問題，聚焦群眾反映強烈的問題，探索推動日常監督和專項監督有機結合、協同發力，促進各項政策落實落地。強化上下貫通、左右銜接的系統觀念，在監督力量上找准結合點，加強“室組地”聯動，重點突出系統集成、協同高效，形成監督合力；在監督方式上找准結合點，借助大數據等信息化技術，“線上＋線下”一體貫通，豐富監督方式手段。統籌發揮日常監督和專項監督的優勢，凝聚監督合力，不斷推動政治監督具體化、精準化、常態化，為進一步全面深化改革提供有力保障，持續營造風清氣正的政治生態和良好發展環境。

