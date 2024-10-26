港青參訪大慶油田　感受“鐵人精神”

五十名香港青年認識到大慶油田對國家的貢獻。（來源：大公網） 中評社香港10月26日電／據大公網報導，香港中國企業協會和中國石油天然氣香港有限公司在10月16日至19日聯合舉辦“I SEE.I KNOW”香港青年認知祖國系列活動。近50名香港中資企業的青年員工來到內地最大的石油生產基地，見證了大慶油田為祖國獻石油跨越65載的奇跡。中企協會副會長、中國石油天然氣香港有限公司總經理蔣奇，中企協會副總裁曾燊典出席交流會，並與香港和大慶油田的青年代表進行座談交流。



今年是新中國成立75周年，也是大慶油田發現65周年，大慶油田累計生產原油超過25億噸，為國家能源安全做出了卓越貢獻。活動首日，香港青年先後參訪了大慶油田鐵人紀念館、歷史陳列館、勘探開發研究院岩心館，聆聽了“石油魂─大慶精神鐵人精神”宣講報告，深入瞭解了大慶精神鐵人精神的深刻內涵和大慶油田的創業史發展史，感受了一代代大慶石油科技工作者矢志找油、科技興油的實踐歷程。



培育堅韌不拔優良品質



在交流會上，香港和大慶油田的青年代表積極發言，他們認為石油精神鐵人精神是寶貴的精神財富，青年一代應從中汲取奮鬥密碼，培育堅韌不拔、無私奉獻的優良品質，為國爭光、為民族爭氣。



“青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來”。蔣奇表示，中國石油承辦赴大慶油田參訪交流，就是落實培養和發展香港青年的具體舉措。希望香港青年認真領略大慶油田的非凡成就，在活動中，增長視野和見識，啟迪智慧，助力個人成長成才。



曾燊典表示，希望青年們要志存高遠，厚植家國情懷，將自身的發展與國家的命運緊密聯繫在一起，積極參與到香港的改革發展中，爭當各行各業的翹楚，同時，要把大慶所見所聞、所學所悟分享給身邊的朋友，爭作講好中國故事和香港故事的使者，用火熱的青春，為自己、為家庭書寫精彩的人生。



參訪團隨後行程還前往哈爾濱市，瞭解和銘記東北抗戰歷史，探尋體驗哈爾濱歷史文化。大家感受到大自然的神奇力量，領略了祖國山河之美、文化之韵，表達了對祖國大好河山的熱愛之情。