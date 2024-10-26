推動生態環保督察精準規範開展

中評社北京10月26日電／據中國紀檢監察報報導，日前，第三輪第二批中央生態環境保護督察組分別向上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、雲南等7省（市）反饋督察情況，各地正在持續推進整改。記者從中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組瞭解到，該紀檢監察組立足職責定位，全過程監督第三輪第二批督察方案制定、培訓動員、督察進駐、反饋整改各環節，深入一線查訪、提出監督建議，壓責推動督察工作精準規範、問題整改到位。



“在對本批次督察的監督中，我們牢牢把握政治屬性，聚焦習近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署貫徹落實情況，推動督察工作高質量發展。”該紀檢監察組主要負責同志介紹，在督察工作中，駐部紀檢監察組監督推動駐在單位深入貫徹黨中央決策部署，統籌開展流域督察和省域督察。“我們還督促駐在單位嚴格落實迴避要求、合理選配督察人員，並在動員培訓班上對全體督察人員作出廉潔提醒，就嚴格執行中央八項規定精神和督察工作紀律等制度規定，切實加強作風建設提出具體要求。”



據介紹，今年5月，在各督察組正式進駐後，駐生態環境部紀檢監察組成立3個監督工作組，赴各督察省份展開嵌入式監督，既到督察組駐地實地查看，與督察組成員、地方負責同志等交流溝通，瞭解督察工作開展情況，又跟隨督察組下沉到洞庭湖自然保護區、污水處理廠、天然林區等督察點，實地監督重點事項。“在現場監督中，我們緊盯督察工作規範，查看有無隨意簡化督察工作程序，擅自處置問題線索等情況，是否落實‘一督察三報告’等工作要求。重點查看督察人員是否存在擅自表態、提出處置意見；擅離職守，違規接受宴請；漠視群眾利益，對群眾反映問題不作為；失密洩密、請托說情、惡意打壓、違規干預和插手正常工作；口大氣粗、層層加碼等紀律和作風問題。”該紀檢監察組有關負責同志說。



“我們靈活開展各項監督，堅持到位不越位，既不干擾正常督察工作，又不斷提升監督的質效。”該負責同志告訴記者，駐部紀檢監察組認真聽取幹部群眾意見，提出“加強廉政教育和內部管理，與督察對象非必要不接觸”“督察組組長落實好‘一崗雙責’要求，完善落實規章制度”“推廣使用信息化手段管理問題線索”等監督建議。有督察組組長表示，駐部紀檢監察組的全過程監督，傳導了責任壓力，防範化解廉潔風險，助力督察工作更加規範。



記者瞭解到，為確保督察反饋問題整改到位、取得實效，該紀檢監察組目前已將推動地方加強對督察反饋問題的整改，作為對駐在單位的常態化監督內容，通過專項調研、日常調度、談話座談、現場檢查等方式持續跟進監督。“不斷強化政治監督，督促嚴防表面整改、敷衍整改、搞變通整改，做好‘後半篇文章’，與部黨組同向發力、同題共答，助力美麗中國建設。”該紀檢監察組有關負責同志表示。



2021年4月以來，駐生態環境部紀檢監察組在中央生態環境保護督察中共開展了五批次監督，向駐在單位反饋12個問題，提出18條監督意見和建議。生態環境部認真研究制定切實可行的整改措施99項，督察工作制度化、規範化水平不斷提高。（記者 黃秋霞）