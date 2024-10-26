日本自民黨資助涉“黑金”候選人引眾怒

10月15日，行人走過日本東京的一處眾議院議員選舉公示板。（來源：新華社） 中評社北京10月26日電／據新華社報導，日本國會眾議院選舉臨近之際，執政黨自由民主黨被曝向涉政治“黑金”醜聞的候選人提供競選資金、助其造勢，引發在野黨陣營和民眾強烈不滿。



日本眾議院選舉將於27日投計票，來自朝野9黨的1300餘名候選人爭奪465個議席。受“黑金”醜聞影響，自民黨支持率持續低迷，決定對涉事候選人作出“非公認”處理，即在選舉中不給予該黨提名資格。



但媒體近日曝出，自民黨雖然看似懲罰了涉醜聞人員，實際卻向“非公認”候選人每人提供2000萬日元（約合93.7萬元人民幣）競選資金，與獲得該黨提名的“公認”候選人所獲金額相同。這引發在野黨和民眾批評，自民黨內部也有人認為此舉不妥，恐拖累該黨選情。



據日本媒體25日報導，上述事件曝光後，“也給我2000萬日元”成為日本社交媒體熱詞，民眾以此諷刺自民黨暗中支持涉“黑金”醜聞候選人。有網友寫道：“我也沒有獲得‘公認’，也給我2000萬日元吧。”



在野黨立憲民主黨、日本維新會和日本共產黨25日批評自民黨此舉是“愚弄民眾”，絲毫沒有反省“黑金”醜聞，呼籲民眾不要投票給自民黨。



選前多家媒體民調結果顯示，自民黨選情堪憂，可能面臨15年來首次無法獲得過半議席的情況。日本共同社20日發布的民意調查結果顯示，本屆眾議院選舉中，自民黨在比例代表選區和小選區的支持率均呈流失之勢，超兩成受訪者希望自民黨在選舉中敗北下野。