一攬子失業保險政策援企穩崗

中評社北京10月26日電／據新華社報導，1.8億多戶經營主體是中國經濟的重要基石，承載著數億人的就業創業，是穩住就業基本盤的關鍵。



人力資源社會保障部10月25日發布的數據顯示，今年1月至9月，降費率、返保費、發補貼等一攬子組合式失業保險援企穩崗政策，已向企業釋放紅利超1500億元，持續惠企業、強信心。



2024年4月，人力資源社會保障部等三部門下發通知，明確將降低失業保險費率至1%的政策延續至2025年底，對不裁員少裁員的參保企業繼續實施穩崗返還政策至2024年底。



“人社部門持續優化經辦服務，推動一攬子援企穩崗政策落地見效。”人力資源社會保障部失業保險司副司長劉鵬介紹，在降費率方面，1月至9月共減收企業失業保險費1309億元，切實降低了企業用工成本。



實施穩崗返還政策方面，符合條件的中小微企業、大型企業最高可獲得上年度繳納失業保險費60%、30%的資金返還。社會團體、基金會、社會服務機構、律師事務所、會計師事務所、以單位形式參保的個體工商戶參照實施。



“這項政策主要為了激勵企業穩定用工。”劉鵬說，各地利用後台數據比對確定符合條件的企業，通過“免申請即享受”的方式，縮短資金發放時限。1月至9月已向266萬戶企業發放穩崗資金204億元，惠及職工5605萬人。



“今年還擴大了穩崗返還資金的使用範圍，在現行職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等穩定就業崗位支出的基礎上，新增降低生產經營成本支出，進一步支持企業發展。”劉鵬表示。



為精準支持青年就業，今年以來，對招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、16至24歲登記失業青年，簽訂勞動合同並按規定為其繳納社保的企業，按每招用1人最高1500元的標準發放一次性擴崗補助。今年以來人社部門已向企業發放9億元擴崗補助，惠及62萬名青年。

