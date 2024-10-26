二十屆中央第三輪巡視完成反饋

中評社北京10月26日電／據新華社報導，根據黨中央部署，二十屆中央第三輪巡視反饋工作近日全部完成。本輪巡視反饋採取集中反饋和巡視組“一對一”反饋相結合的方式進行。



10月17日，中央巡視工作領導小組召開二十屆中央第三輪巡視集中反饋會議。會議傳達學習了習近平總書記聽取中央第三輪巡視情況匯報時的重要講話精神，通報了巡視發現的共性問題，對抓好巡視整改作出部署。中央書記處書記、中央巡視工作領導小組副組長劉金國出席會議並講話。



近日，15個中央巡視組分別向本輪巡視的22個中央和國家機關、12家中管金融企業黨委（黨組）進行了“一對一”反饋。根據中央巡視工作安排，各中央巡視組向被巡視黨組織主要負責人通報了巡視發現的突出問題，並向領導班子反饋了巡視情況。



反饋嚴肅指出了被巡視黨組織存在的問題。有的履行職能責任有差距，貫徹黨中央決策部署不夠扎實，落實改革部署不夠到位；有的統籌發展和安全存在不足，風險意識不強，防控機制不健全；有的推進全面從嚴治黨不夠有力，一些重點領域廉潔風險比較突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生；有的領導班子和幹部隊伍建設不過硬，基層黨組織建設比較薄弱。



反饋要求，被巡視黨組織要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實習近平總書記聽取巡視情況匯報時的重要講話精神，提高政治站位，以履職盡責的實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。要增強危機感，全面排查風險隱患，逐項研究處置措施，牢牢守住高質量發展的安全底線。要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，堅持嚴的基調不動搖，著力鏟除腐敗問題滋生的土壤和條件，營造風清氣正、幹事創業的政治生態。要深入貫徹新時代黨的組織路線，切實加強領導班子思想建設和政治建設，嚴格幹部教育管理監督。



反饋強調，巡視把問題揭示出來，最終是要解決問題。被巡視黨組織要把巡視整改作為嚴肅政治任務，增強黨性、強化擔當、落實責任，“一把手”負總責，班子成員落實“一崗雙責”，以抓整改的實際行動檢驗政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要把巡視整改作為推動改革發展的有利契機，強化整改內在自覺，抓住機遇，把問題改到位、改徹底。要把巡視整改作為加強黨的領導、全面從嚴治黨的重要抓手，以徹底的自我革命精神，動真碰硬，深挖病根、對症下藥，不斷提升黨的領導力、組織力、戰鬥力。



反饋要求，紀檢監察機關和組織部門要強化整改日常監督，動真碰硬督促整改。要盯住重點人、重點事，對敷衍整改、虛假整改的嚴肅問責。要加強對領導班子建設的統籌謀劃，推動解決幹部隊伍和基層黨組織建設中存在的突出問題。相關職能部門要充分用好巡視成果，深入研究解決巡視發現的共性問題和深層次問題。巡視機構要加強對整改工作的統籌協調和跟蹤督促，重要情況及時向黨中央報告。



據瞭解，中央巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按規定轉中央紀委國家監委機關、中央組織部等有關方面處理。