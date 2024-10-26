日團隊發現低出生體重影響後代健康的機制

中評社北京10月26日電／據新華社報導，低出生體重兒（出生體重不足2500克）不僅本人成年後患高血壓、慢性腎臟疾病的風險增加，而且這些健康風險還會波及後代。日本研究團隊借助實驗鼠發現影響後代健康的機制，並證明一種酶抑制劑對減輕低出生體重帶給本人未來及後代健康的負面影響有效。



日本東北大學近日發表新聞公報說，該校和三重大學、帝京大學等高校的研究團隊首先培育出低出生體重模型實驗鼠，這些實驗鼠出生時體重輕、腎臟發育遲緩。他們觀察到低出生體重的雌性小鼠長大後妊娠時，母體的肝臟和胎盤重量明顯較輕，而它們產下的幼鼠出生時體重也較輕。



妊娠期間，為支持胎兒生長需要，母體的代謝需求增大，因此肝臟會肥大。而研究人員發現低出生體重的雌性小鼠妊娠時肝臟不夠肥大。對它們肝臟分析顯示，與肝臟肥大相關的基因表達減少。研究人員認為，低出生體重實驗鼠妊娠後肝臟不夠肥大，胎盤血管生成不夠，其結果是肝臟陷入低氧狀態，代謝途徑轉為優先分解糖類，使核酸代謝途徑停滯，導致後代胎兒生長受限，出生時體重也較輕。



公報說，研究團隊還評估了磷酸二酯酶5抑制劑治療低出生體重引發的健康風險的可能性。他們給妊娠中的實驗鼠使用該抑制劑後的結果顯示，實驗鼠孕育的子鼠在胎兒時期及出生時的體重都增加了。到了成年期，這些子鼠患高血壓的風險也降低了。公報說，本項研究成果有望被應用於與低出生體重相關健康問題的預防和相關藥物研發。



相關論文已發表在國際學術期刊《交叉科學》上。