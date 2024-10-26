蘇丹中部一村莊遭襲約50人死亡

中評社北京10月26日電／新華社援引《蘇丹論壇報》25日報導，蘇丹中部傑濟拉州一個村莊當天遭到襲擊，造成約50人死亡、200多人受傷。



報導援引傑濟拉州民間組織“傑濟拉會議”發表的聲明說，蘇丹快速支援部隊25日黎明襲擊了該州北部塞里哈村，造成大量村民傷亡。由於得不到救治，傷者目前情況危急。



多個蘇丹地方組織近日說，蘇丹快速支援部隊中部指揮官基克爾20日攜下屬部隊向蘇丹武裝部隊投誠後，蘇丹快速支援部隊針對傑濟拉州東部多個村鎮發動大規模襲擊。蘇丹外交部25日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊近日針對傑濟拉州多個城市和村莊展開報復行動，襲擊已造成數百名平民傷亡、數千人被迫流離失所。



蘇丹快速支援部隊尚未對襲擊事件以及相關指控作出回應。



此外，喀土穆州衞生部發言人穆罕默德·易卜拉欣25日向新華社記者說，自去年4月15日以來，喀土穆州持續的武裝衝突已造成4882人死亡，另有32167人受傷。這些僅是在公立和私立醫療機構登記的死傷人數，實際死傷人數只會更多。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.48萬人喪生，超過1042萬人流離失所。