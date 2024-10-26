昆明生物多樣性基金支持的首批小額項目通過

中評社北京10月26日電／據新華社報導，昆明生物多樣性基金（昆明基金）理事會24日在哥倫比亞卡利舉行全體會議，審議並通過了9個小額項目的評審結果。這標誌著昆明基金進入了落實“昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架”（“昆蒙框架”）的新階段。



記者瞭解到，昆明基金首批支持的9個小額項目覆蓋15個國家，包括中東歐區域1個項目、亞太區域4個項目、非洲區域2個項目、拉美區域2個項目。



在聯合國《生物多樣性公約》第十六次締約方大會（COP16）期間，中國生態環境部部長黃潤秋回答新華社記者提問時說，昆明基金將急發展中國家所急，從“昆蒙框架”的生物多樣性主流化、生態系統恢復和保護、生物多樣性可持續利用、遺傳資源及其數字序列信息的惠益分享、外來入侵物種防控等關鍵目標入手，實施一批“小而美”的項目，助力發展中國家落實框架目標。



生物多樣性治理方面的能力建設水平不足，是發展中國家落實“昆蒙框架”的重要制約因素。黃潤秋說，昆明基金將通過實施項目，強化發展中國家相關能力建設。



據瞭解，中國在2021年10月正式宣布，將率先出資15億元人民幣，成立昆明基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。2024年5月，昆明基金正式啟動。



聯合國環境規劃署執行主任安諾生表示，聯合國環境規劃署非常感謝中國作出的貢獻。中國在擔任COP15主席國期間，在達成“昆蒙框架”方面做得非常出色。中國在尋求做好本國生物多樣性工作的同時，也表現出與全球南方國家的團結。