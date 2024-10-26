中評社北京10月26日電／據央視新聞報導，記者今天（26日）從國家醫保局瞭解到，為促進護理服務高質量發展，回應醫療機構和護理人員的關切，國家醫保局出台護理類立項指南（試行）和優化調整護理價格政策通知，統一指導各省規範護理價格項目，逐步優化價格水平，同時新設“免陪照護服務”價格項目，滿足群眾多樣化的護理服務需求，引導醫療機構提供專業性、技術性護理服務獲得增量收入。



全國護理價格項目年內規範統一



按照既定的改革方向，國家醫保局組織專家研究論證，系統梳理原有護理價格項目，以臨床需要為導向，在廣泛聽取醫療機構和醫護人員意見建議基礎上，將各省目前名稱和內涵不一致的護理價格項目統一分類，包括分級護理、專科護理、專項護理三大類，整合為22項價格項目。其中：



分級護理是根據對病人病情輕、重、緩、急及自理能力評估後，給予不同級別的基礎護理服務，由重到輕分為特級、Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級護理，新發布的立項指南將原先單獨收費的口腔、肛周、會陰護理等專項護理納入特級和Ⅰ級護理價格構成中，更便於計費。



專科護理是為重症監護、急診、精神、傳染以及新生兒等專科設立的特殊護理服務，支持專科護理健康發展。



專項護理是為氣管插管、氣管切開、造瘻、造口等特定治療操作設立的價格項目，適應各類專項護理服務收費需要。



新增“免陪照護服務”項目



將促進補齊住院照護短板



為積極適應老齡化社會發展，緩解“421”家庭“一人住院，全家奔波”的後顧之憂，近年天津、浙江、福建等地陸續開展免陪護護理或無陪護病房試點，即由醫療機構的專業醫療護理員，為住院患者提供24小時不間斷的生活照護服務，不再依賴患者家屬親自陪護，也不再需要家屬自聘護工。總體上，醫療機構的醫療護理員崗位職責相對固定，專業性更強，既有利於照護患者，也能夠減輕患者家屬負擔。



國家醫保局吸收地方探索經驗，在立項指南中單獨設立“免陪照護服務”價格項目，實行政府指導價管理。2024年底前各省對接落實立項指南後，試點地區免陪照護服務收費將有據可依。為避免新項目被濫用，擠占有限的護理服務資源，國家醫保局明確現階段“免陪照護服務”僅適用於特級、Ⅰ級護理患者，且暫不納入醫保，患者或患者家屬可自主選擇由醫療機構提供的“免陪照護服務”，也可選擇社會化、市場定價的護工服務。

