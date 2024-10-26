近5年我國發布1610項食品安全國家標準

中評社北京10月26日電／據新華社報導，記者26日從2024年全國食品安全宣傳周國家衛生健康委主題日活動上獲悉，近5年來，我國累計發布1610項食品安全國家標準，其中，今年新批准發布標準47項。同時，積極推進審查有關“預制菜”、液態乳、老年食品通則等重點標準的制定修訂。



“總的來看，標準研製在確保健康的基礎上，更加突出食品供應全鏈條的風險管理，並主動適應行業新發展和新業態需求，填補監管空白，促進標準體系更加嚴謹、系統，群眾健康更有保障。”國家衛生健康委食品安全標準與監測評估司副司長田建新在活動上表示。



據介紹，我國還建設了全國統一的查詢檢索服務平台，更好服務地方標準備案和企業標準管理。探索開展預包裝食品的數字化標簽應用，公眾通過掃描食品標簽上的二維碼，就可以獲取食品相關的全面信息，方便消費者閱讀和選擇更適合自己需要的食品。目前已陸續有上百款產品上市銷售。



食品安全與營養關係著每個人的身體健康。據介紹，國家衛生健康委深入推進國民營養計劃和健康中國合理膳食行動，指導各地相關科研機構、食品企業等強強聯合，開展17個省級區域性營養創新平台試點建設，推動建設3萬多所營養健康食堂、餐廳、學校，組織各地培訓營養指導員約7萬名，並逐步在養老、托育和學校等機構上崗服務。