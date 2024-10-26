以色列打擊伊朗軍事目標　中東局勢持續升級

中評社北京10月26日電／以色列軍方26日說，以軍對伊朗軍事目標實施一系列精準打擊。伊朗軍方晚些時候說，以軍行動對伊朗造成的“損失有限”。



新華社報導，以軍發言人哈加里發表視頻聲明說，以空軍戰機打擊了伊朗的導彈製造設施，並在完成任務後安全返回以色列；以軍還打擊了伊朗地對空導彈陣列等軍事設施。“現在，以色列在伊朗擁有更廣泛的空中行動自由。”



哈加里說，打擊目標是從一個廣泛的目標庫中挑選出來的，“目標類型各異”，“如果需要，我們將從中選擇更多目標並進行打擊”。他警告伊朗“別犯錯，以免引發新一輪衝突升級”。



以色列總理辦公室當天發佈一張照片，顯示總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特以及國防軍高級將領等在位於特拉維夫國防軍總部的地下掩體中會面。另據以色列國防軍發佈的一張照片，以軍總參謀長哈萊維在以色列空軍地下指揮中心指揮此次打擊行動。



以軍方稱，伊朗及其“代理人”一直從7個方向對以色列發動攻擊，包括從伊朗領土直接發動攻擊，“以色列有權利和義務作出回應”。另據《以色列時報》報導，以色列出動包括戰鬥機、加油機和偵察機在內的數十架軍機，執行此次代號為“懺悔日”、距以色列約1600公里的“複雜”行動，打擊分為多輪，持續數小時。

