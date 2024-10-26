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我駐朝鮮使館祭掃中國人民志願軍烈士墓
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2024-10-26 16:51:31
中評社北京10月26日電／據央視新聞客戶端報導，為了悼念志願軍烈士，中國駐朝鮮使館外交官、旅朝華僑代表、駐朝中資機構及媒體代表等50餘人近日前往朝鮮平安南道，祭掃陽德郡中國人民志願軍烈士墓。
群山環抱中的烈士墓園肅穆莊嚴。當天，全體人員高唱中華人民共和國國歌，並向志願軍烈士墓敬獻了花籃。隨後，全體人員鞠躬默哀，祭奠並獻上花束。
祭掃結束後，中國駐朝鮮大使王亞軍一行聽取了朝方人員對墓園修建保護情況的介紹。
陽德郡中國人民志願軍烈士墓位於朝鮮平安南道陽德郡太興裡，共安葬志願軍烈士2792名。
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