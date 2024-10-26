中評社北京10月26日電／據人民日報報導，殘疾人兩項補貼標準均逐年提升，五年來，全國累計發放補貼資金達1800.7億元；全國累計辦理婚姻登記“跨省通辦”41.6萬對……10月23日，民政部舉辦“民政這五年”系列專題第二場新聞發布會，重點介紹了社會組織管理、社會救助、社會事務與慈善事業發展等方面的情況。



近年來，民政部深化登記管理制度改革，推動社會組織規範自律，健全綜合監管體制機制，完善支持引導政策措施，持續激發社會組織活力。“目前，全國共有各類社區社會組織約270萬家，開展慈善救助、生活服務、社區事務、糾紛調處、文體活動等。”社會組織管理局副局長張琳介紹，將進一步推動行業協會商會立法、基金會管理條例修訂等工作，加快出台一批社會組織領域法律法規政策文件。



社會救助方面，“五年來，我們突出分層分類，實施靶向救助，做到兜准底。在精準認定低保對象和特困人員的同時，全面開展低保邊緣家庭和剛性支出困難家庭認定，形成按照困難程度分層管理、困難類型分類施策的梯度救助格局。”社會救助司副司長許昀說，將推動社會救助向“保基本、防風險、促發展”拓展，健全完善社會救助體系，著力構建城鄉統籌、分層分類的低收入人口常態化救助幫扶體系。



社會事務司副司長朱玉軍介紹，截至2024年9月底，殘疾人兩項補貼惠及1189.4萬困難殘疾人和1611.4萬重度殘疾人。受理“全程網辦申請”68323人、“跨省通辦”申請2908人，殘疾人不出家門就可以申領補貼。



截至2024年9月底，全國累計辦理婚姻登記“跨省通辦”41.6萬對。“鼓勵有條件的地區將婚姻登記機關設置在公園等場所，為當事人提供優質的服務、優美的環境。目前，全國已有各類公園式婚姻登記點270餘處。”朱玉軍說。



談及慈善事業的發展情況，慈善事業促進司副司長臧寶瑞表示，將著力完善慈善法配套政策，推動落實相關措施，強化綜合監管，引導慈善力量更好發揮作用。