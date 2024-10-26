中評社北京10月26日電／據人民網報導，自各地廣泛深入開展“強國復興有我”群眾性主題宣傳教育活動以來，一場場主題宣講活動、一堂堂紅色教育課程等在機關、校園、社區、鄉村、企業和網絡火熱開展，引導廣大幹部群眾廣泛參與，凝聚起團結奮鬥的強大力量。



南粵大地，紅色主題宣講激勵廣大幹部群眾傳承紅色基因、賡續紅色血脈。“廣州起義中，19歲的游曦帶領女兵班抗擊了敵人數次反撲，最終犧牲。”10月18日下午，“英雄花開英雄城”2024廣州故事會“團一大”紀念廣場專場舉行，廣東革命歷史博物館講解員蘇香旭向全市30所學校的師生代表深情講述游曦烈士的事跡。



以小切口講述大道理。9月，廣州市委宣傳部主辦的“英雄花開英雄城”2024廣州故事會活動正式啟動。廣州整合宣講資源和文藝力量，以全市100多個愛國主義教育基地、國防教育基地為主陣地，將宣講與情景短劇、少兒童謠、非遺展演等特色活動融合，用群眾喜聞樂見的方式講述動人故事、弘揚英雄精神、傳承紅色基因。



秀水泱泱，紅船依舊。立足革命紅船起航地，推動城鄉融合發展，浙江省嘉興市開展紅色教育大課堂活動，持續舉辦紅色文化活動，打造紅色教育高地。



從嘉興火車站出發，抵達獅子匯渡口登船，瞻仰紅船、參觀南湖革命紀念館，再沉浸式體驗一堂黨課、坐上101路公交車感受城鄉蝶變……在嘉興，經典的新時代“重走一大路”教學線路與創新的多元教學模式相結合，在體驗中讓紅色教育入腦入心。



建設鄉村紅色教育培訓中心、舉辦紅色教育講解員大賽、培養小講解員……嘉興市厚植紅色基因，深入開展“強國復興有我”群眾性主題宣傳教育活動，組織紅色教育、研學培訓3200餘場次，開展主題宣講8000餘場次，舉辦群眾性文化活動1.6萬餘場。



走進新疆伊犁哈薩克自治州博物館，“感恩奮進七十載 同心築夢新時代——伊犁哈薩克自治州鑄牢中華民族共同體意識主題展”正在展出。該展覽精選圖片、視頻、實物，展示各民族群眾守望相助、手足情深的發展歷程。

