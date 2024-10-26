白委籲民進黨高官小孩去當兵　從賴清德做起

中評社台北10月26日電／對於“駐美代表”俞大㵢在美國稱台灣人“願意且準備好作戰”！民眾黨“立委”張啟楷質疑，“有嗎？你憑什麼這樣講？‘總統′有授權嗎？‘外交部長′有授權嗎？”張啟楷說，以色列所有部會首長兒子女兒都在戰場第一線，他呼籲民進黨高官小孩去當兵，從賴清德做起！



美媒《福斯新聞》（FoxNews）4日刊播“駐美代表”俞大㵢專訪影片及報導，俞大㵢竟表示台灣人“願意且準備好作戰”！國民黨“立委”賴士葆直批俞大㵢荒謬，馬英九基金會執行長蕭旭岑也質疑俞大㵢是否經賴清德授意？



中時新聞網報導，民眾黨“立委”張啟楷25日在中視《庶民大頭家》表示，宮廟放彈藥，40萬民力已經很離譜，現在“駐美代表”嘴巴講出來準備好作戰了，而且是願意的！有嗎？“你憑什麼這樣講？”“總統”有授權嗎？“外交部長”有授權嗎？



張啟楷提到，以色列從去年底開始和哈馬斯戰爭，但總理的小孩在美國邁阿密，全國撻伐，後來緊急回來。以色列媒體揭露總理到部會首長的小孩，有多少人在第一線？除了一個未成年，全部部會首長的小孩都去，包括勞工部長4兒4女加上先生，全部在第一線。



張啟楷強調，民進黨要繼續嚇人民，高官的小孩，從賴清德到“行政院長”、“國防部長”、各“部會”首長，小孩有沒有當兵？有沒有準備當兵？有沒有參加民力？請從賴清德做起！