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中共代表團訪問俄羅斯
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2024-10-26 16:43:18
中評社北京10月26日電／據新華社報導，應“公正俄羅斯—愛國者—為了真理”黨邀請，浙江省委常委、組織部長王成10月21日至25日率中共代表團訪俄，會見俄國家杜馬副主席巴巴科夫及新西伯利亞州州長，出席第十一屆中俄中小企業合作圓桌會議，全面宣介習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十屆三中全會精神，就深化黨際交往、促進地方和中小企業合作深入交換意見。
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