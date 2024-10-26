“AI之夜”共話AI賦能千行百業

中評社北京10月26日電／據人民網報導，跨模態大模型“白澤”在數字世界與人類世界間暢游、數字人蘇東坡與觀眾跨時空實時互動、虛擬人鄧麗君現場演唱《月亮代表我的心》……10月25日晚，作為2024媒體融合發展論壇的主題活動，由人民網主辦的“AI之夜——奔跑吧！AI中國”活動在北京舉行。



本次活動邀請多位人工智能行業企業代表，全面展示“人工智能＋”在各行業領域的創新應用場景，並通過充滿科技感、智能感、未來感的數字表現形式，展現人工智能領域的先進成果。



近年來，人民網在AI領域深入布局。人民網“夢幻靈境”AI展演中心已成為展示AI技術與應用、產業交流合作的窗口與平台。目前，人民網已分別在武漢、南寧落成並運營兩個展演中心。跨模態大模型“白澤”也於近日完成生成式人工智能服務備案。



當前，AI正與千行百業深度融合，有力賦能生產、生活，新場景、新業態悄然而生。活動現場，多位來自文旅、體育、教育、交通等領域的企業代表通過分享場景案例，展示人工智能的行業應用與實踐。



達闥機器人創始人、董事長兼CEO黃曉慶認為，當前，隨著具身通用智能技術的突破性發展，人形機器人加速走向成熟，即將跨越商用化的“最後一公里”。智能機器人將是繼個人PC、智能手機之後的人類第三台“計算機”，具身智能大模型加上人形機器人即將成為新一代工業革命中最具競爭力的生產工具。



會上，數字人蘇東坡躍然屏幕之上，與現場進行跨時空實時互動，讓現場觀眾體驗了傳統文化與現代科技相結合的舞台魅力。



蘇東坡數字人聯合出品方代表、北京諦聽視界文化科技有限公司總經理李帆表示，當前，元宇宙、AI大模型等技術革命正在變革用戶數字體驗的形態，文旅、文博等場景需求處於需求升級、面臨轉型的關鍵時期。通過AI融合文旅IP，深入各地文旅資源，構建中華文化IP生態平台，賦能文旅等領域形成新質生產力。



北京體育大學“5G高新視頻體育融合創新應用國家廣播電視總局實驗室”主任趙琳琳以多個場景實例闡述了人工智能在體育直播當中的有效應用。她表示，體育賽事直播場景信息高度聚合，時效性和數據分析需求並重，是AIGC落地場景的經典應用，AIGC在體育場景的應用可歸納為效率、認知、互動和時空四個方向的突破。

