以舊換新政策效應加快釋放　促經濟回升

中評社北京10月26日電／據人民網報導，10月25日，商務部召開消費品以舊換新專題新聞發布會，介紹相關工作進展及各地經驗做法。商務部消費促進司司長李剛在發布會上介紹，今年以來，商務部會同相關部門出台系列政策文件，指導各地用好中央財政和超長期特別國債支持資金，統籌推動汽車換“能”、家電換“智”、家裝廚衛“煥新”以及電動自行車以舊換新，各項工作進展順利，取得了積極進展成效。



李剛表示，消費品以舊換新工作開展以來，商務部會同各地各有關部門抓統籌、出政策、辦活動、廣宣傳，各項工作進展順利，特別是叠加“金九銀十”消費旺季，以舊換新政策效應加快釋放，有力促進消費回暖，帶動新質生產力發展，推動相關行業綠色轉型，為鞏固和增強經濟回升向好態勢注入強勁動力。可概括為三個“換出”：



一是換出了消費新動能。汽車方面，截至10月24日，全國汽車報廢更新補貼申請超過157萬份，各地汽車置換更新補貼申請超126萬份，補貼申請量呈現快速增長態勢。9月份，國內乘用車零售量211.2萬輛，同比增長4.5%，比8月份加快5.5個百分點。10月的前三周，國內乘用車零售量比上年同期增長16%，比上個月同期增長12%。在家電方面，截至10月24日，1363.5萬名消費者購買了中央明確的8大類家電產品1984.3萬台，帶動銷售額913.4億元。家裝廚衛方面，初步統計，截至10月24日，各地家裝廚衛“煥新”補貼產品約630萬件，累計帶動銷售額190億元。從消費市場總體情況來看，9月份全國社會消費品零售總額4.11萬億元，同比增長3.2%，增速比上月加快1.1個百分點。其中，汽車、家具類商品零售額增速由負轉正，家電和音像器材類商品零售額增速為近年來最高。



二是換出了新質生產力。以舊換新政策還帶動新能源、高效能、智能網聯化設備產品相關行業快速發展。9月份，新能源乘用車零售量112萬輛，同比增長51%，占乘用車銷售量的比重超過53%，新能源汽車正在逐步成為汽車消費市場的主流。全國家電以舊換新資格校驗系統數據顯示，購買一級能效家電產品的占比超過90%。商務大數據監測顯示，國慶期間，智能家居系統銷售額同比增長85.2%。



三是換出了綠色可持續。前9個月，全國報廢汽車回收量496.7萬輛，同比增長48.8%，其中9月份同比增長98.4%。截至9月底，全國廢電器回收處理數量近7600萬台（套），垃圾分類網點與廢舊物資回收網點“兩網融合”的工作深入推進。目前已建成“兩網融合”回收站點約15萬個，各類大型的分揀中心約1800個。



會上，河北、浙江、廣西、四川4個地方的商務主管部門負責人介紹了消費品以舊換新工作進展及經驗做法。

