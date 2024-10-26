新型煤質快檢技術在全產業鏈示範應用

中評社北京10月26日電／據光明日報報導，記者從國家能源集團獲悉，10月24日，融合光譜煤質快速檢測技術正式發布，並首次在煤炭生產、電力、運輸、化工等全產業鏈成功示範應用，標誌著我國煤炭數質量管控邁入人工智能時代。



該技術是一項集煤質快檢核心裝置、AI模型與數質量管控平台於一體的原創性技術，由國家能源集團和中國電子科技集團旗下海康威視聯合研發。該技術實現了對煤炭成分中熱值、水分、灰分、硫分的精準檢測，攻克了傳統煤炭檢測技術檢測數據延遲、失真及成本高等難題。



10月24日10點，在國家能源集團准能集團黑岱溝露天煤礦，安裝於准能選煤廠785商品煤膠帶機中部的煤質快檢核心設備，正在對當天裝車外運的商品煤煤質進行實時檢測。僅兩分鐘後，涵蓋發熱量、水分、灰分、硫分等多項指標的數據信息已傳輸到下游用煤單位。這套設備可實現當天10列裝車共計4.1萬噸商品煤全部過檢，每車傳輸10組數據，一天共傳輸100組數據。



煤炭是國家能源的基石，2023年我國原煤生產和進口煤量共計51.84億噸，全國規模以上煤炭企業營收達3.5萬億元。煤炭質量數據是煤炭生產、銷售結算、利用的關鍵基礎數據。長久以來，依賴化學手段的傳統煤質檢測技術，存在過程複雜、操作差異大、流程長、數據緩、風險大、結算周期長等諸多問題，制約了煤炭清潔高效利用。



相較於至少8小時的傳統檢測周期，融合光譜煤質快速檢測技術在整列車采樣完成後僅需2分鐘就可獲取檢測結果。同時，單列車的檢測煤量可達1噸以上，是傳統1克煤樣檢測量的百萬倍。



該技術也為煤炭消費領域帶來了重要突破。在中國華能集團錫林郭勒熱電廠，煤質快檢與皮帶秤數據的不落地快速結算模式，實現煤炭數質量數據的自動獲取和實時結算，檢測精度達到傳統煤質檢測水平，交易資金沉澱成本大幅降低，每月可減少資金成本17餘萬元。



國家能源集團相關負責人表示，計劃到今年底，將在新疆、寧夏、晉陝蒙核心區、蒙東四大產煤區相關礦點、外購煤站台和部分電力、煤化工企業部署應用80多台煤質快檢裝置，將實現對煤炭、電力、港口、化工等上下游的煤質快檢覆蓋。（姚亞奇）