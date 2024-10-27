伍煥傑答中評：香港教育需利用好大灣區平台

培僑中學校長伍煥傑 中評社香港10月27日電（記者 段曉魯）2024年施政報告提出特區政府將推進香港國際專上教育樞紐建設，打造香港留學品牌。培僑中學校長伍煥傑在接受中評社記者採訪時表示，要成為國際專上教育樞紐，必須更好地用好大灣區這個平台，因為香港的生活成本太高，把專上學校的分校建設在北部大都會，在新界各個山岸邊上，學生在香港的校園中學習，宿舍在深圳，能更有效地改善學生的學習成本。



伍煥傑表示，香港這個700多萬人的國際城巿，已經有5所大學的世界排名是在100名之內的，這在全世界各大城巿是唯一的，香港有各類大學十多所，專上教育學額量大，有足夠空間招收國際學生，香港專上的教學語言以英語為主，適合國際學生的培養。



伍煥傑亦表示，要成為國際專上教育樞紐，必須更好地用好大灣區這個平台，因為香港的生活成本太高，把專上學校的分校建設在北部大都會，在新界各個山岸邊上，學生在香港的校園中學習，宿舍在深圳，能更有效地改善學生的學習成本。而能否把亞洲的學生，一帶一路的學生吸引來香港讀書，學習的生活成本很重要，如果和歐美沒有區別，他們肯定是選擇去歐美。



伍煥傑稱，香港的人口下降非常嚴重，幼稚園和小學的面對的收生困難重重，小學已經推動全面小班教學，借以利用良好的師生比例，來提升教學質量。但持續的新生兒童減少，香港的學生多元化程度也在不斷提升，本地學生減少，非華裔的學生比例在增加中，各類人才輸入的政策招來不同地區的，不同學習程度的學生，所以這樣的多元化，對香港的教育造成更大的挑戰。



談到AI教育，伍煥傑說，AI對香港教育的發展是利大於弊，因為數字教育將會是全球教育的發展的未來，教與學都將離不開數字化，香港傳統教育也是在不斷兌變中。因為有了更多的數字化教學平台，智能化的教學工具，必然能增強學生的學習能力，重點是學生人數不斷減少，專上教育機遇越來越多時，如何利用好數字數育結合人工智慧來提升多元化發展的學生出路。