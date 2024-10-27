中評現場：國家統一與民族復興研討會舉行

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社十堰10月27日電（記者 海涵）第七屆“國家統一與民族復興”研討會10月26日在湖北省十堰市舉行，來自海峽兩岸的近百位專家學者齊聚一堂，圍繞“維護民族根本利益 共創民族綿長福祉”主題展開研討。本屆研討會由中華中山文化交流協會、華中師範大學、湖北省海峽兩岸交流促進會主辦，華中師範大學台港澳與東亞研究中心承辦，漢江示範學院、華中師範大學政治學部、華中師範大學政治與國際關係學院協辦。



海峽兩岸關係協會副會長周寧，十堰市委常委、統戰部長張濤，華中師範大學校長彭雙階出席開幕式並致辭。



周寧表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。中華民族偉大復興邁上新征程，祖國統一大業持續向前推進，兩岸關係的主導權主動權更加牢固地掌握在熱愛和平、追求統一的兩岸中國人手中。他提出：



第一，緊抓中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉。中共二十屆三中全會的召開，不僅為中國式現代化提供了強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展，創造更好條件、開辟更廣空間。



第二，鑄牢民族共同體意識，守護民族共同家園。兩岸同胞同根同源、血脈相連，是不可分割的命運共同體。兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實不容改變，兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意不可阻擋。我們積極推動兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞心靈契合，民間交流日益熱絡，經貿合作實現高質量發展，走親走近的大勢日益彰顯。



第三，深化兩岸融合發展，攜手推進民族復興。兩岸融合發展，既是兩岸經濟社會發展的必然趨勢，也是實現祖國統一的重要基礎，更是中華民族偉大復興的必然要求。兩岸關係四十多年的發展歷程，就是克服種種障礙，持續走向經濟融合、社會融合、感情融合的過程。兩岸中國人在“九二共識”共同政治基礎上，以交流增進理解，以協商化解分歧，以合作擴大利益，為兩岸融合發展打開新路，為祖國統一、民族復興夯實基礎。

