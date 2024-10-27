周寧：兩岸中國人要汲取歷史智慧　聚同化異

海峽兩岸關係協會副會長周寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月27日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會副會長周寧10月26日出席第七屆“國家統一與民族復興”研討會開幕式並致辭。他指出，兩岸中國人要充分汲取歷史智慧，求同存異、聚同化異，在“九二共識”共同政治基礎上，以交流增進理解，以協商化解分歧，以合作擴大利益，以“不畏浮雲遮望眼”的胸懷為兩岸融合發展打開新路，為祖國統一、民族復興夯實基礎。



周寧表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。當前，中華民族偉大復興邁上新征程，祖國統一大業持續向前推進，兩岸關係的主導權主動權更加牢固地掌握在熱愛和平、追求統一的兩岸中國人手中。但同時也要看到，世界百年未有之變局加速演進，兩岸關係面臨更加複雜嚴峻的局面，“台獨”分裂和外部干涉始終是台海和平穩定的最大障礙，兩岸中國人必須堅守民族大義，勇擔時代責任，堅決維護一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂，在民族復興道路上堅定推進祖國統一進程。



周寧提出，第一，緊抓中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉。國家強盛、民族復興，與台灣同胞的前途命運息息相關。改革開放四十多年來，許多台灣同胞參與到祖國大陸的發展建設中，分享了民族振興的成果。近年來，大陸不斷完善為台灣同胞提供同等待遇的制度和政策，率先同台灣同胞分享發展機遇，很多台胞台企已經融入到國家發展戰略中，成為中國式現代化的受益者。今年7月召開的中共二十屆三中全會，擘畫了進一步全面深化改革戰略舉措，不僅為中國式現代化提供了強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展創造更好條件、開辟更廣空間。相信廣大台灣同胞能夠看清歷史大勢，把握歷史機遇，與我們一道壯大民族經濟，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光。